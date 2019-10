Suur küsimus: kas mullu Kataloonias üllatusvõidu võtnud vanameister toob tiitli Hyundaile lähemale?

Kataloonia etapil on Hyundai rooli istumas lisaks Neuville'ile veel Dani Sordo ja Sebastien Loeb. Kataloonia ralli on MM-sarjas üsna omapärane, kuna reedel kihutatakse kruusal ning laupäeval ja pühapäeval asfaldil.

Seega on sõitjad avapäeval seisus, kus eespool startijad on kehvemas seisus ja tagantpoolt tulijatel võiks olla eelis. Mullu suutis soodsa stardipositsiooni lõpuks oma kasuks pöörata üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Mullu Citroeniga kolmel rallil osalenud vanameister võttis Kataloonias üllatuslikult võidu.

Tänavu kihutab Loeb Hyundai ridades ning seni on parimaks tulemuseks Tšiili ralli kolmas koht. Samas on selge, et Kataloonia võidukihutamine on Loebile alati sobinud ja seal on ta võidutsenud koguni üheksal korral.

Hyundai seekordset koosseisu vaadates on selge, et suur panus on pandud võistkondliku tiitli püüdmisele. Lisaks Loebile saab soodsa stardipositsiooni ka Sordo, kes hoiab MM-sarja üldarvestuses Loebi ees 10. kohta. Kui mõlemad mehed suudavad reedel kruusal head minekut näidata, siis laupäeval ja pühapäeval on nad asfaldil nagunii kiired.

MM-sarja üldseis Kataloonia ralli eel:



1. Ott Tänak (Toyota) 240 punkti

2. Sebastien Ogier (Citroen) 212

3. Thierry Neuville (Hyundai) 199

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 102

5. Kris Meeke (Toyota) 98

6. Elfyn Evans (M-Sport) 90

7. Jari-Matti Latvala (Toyota) 84

8. Esapekka Lappi (Citroen) 83

9. Teemu Suninen (M-sport) 83

10. Dani Sordo (Hyundai) 72

11. Sebastien Loeb (Hyundai) 39

Võistkondlik seis enne Kataloonia rallit:



1. Hyundai 340 punkti

2. Toyota 332

3. Citroen 278

4. M-Sport 200