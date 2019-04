Suur haigusepuhang ähvardab Walesi MM-ralli ohtu seada

Lehiseid ohustav seenhaigus, mille põhjuseks on Phytophthora ramorumi nimeline patogeen, on Suurbritannia metsades juba viimased 10 aastat levinud, kuid sel aastal on puhang võtnud varasemast suuremad mõõtmed ning laialt levinud ka Walesi ralliks kasutatavate teede piirkonnas.

Kohalik loodusressursside amet (NRW) üritab küll olukorda kontrollida ning töötab koos ralli korraldajatega, ent halvemal juhul on paratamatu, et ralli trassile jäävad teed muutuvad kasutamatuks: puude langetamiseks kasutatavad rasked masinad lõhuvad kruusateid ning neid ei jõuta piisavalt kiiresti ära parandada.

"Haigus levib endiselt kiiresti, mistõttu korraldame praegu väga suurtel aladel lageraiet. Töötame väga kõvasti, et haigusele piir panna," sõnas Autospordile Walesi loodusressursside ameti kõneisik. "Teeme ralli korraldajatega koostööd, kuid meie prioriteediks on Phytophthora ramorum kontrolli alla saada ning me ei saa lubada, et raietööd ei hakka rallit segama."

Ralli korraldamise seisukohast muudab olukorra keeruliseks ka tõsiasi, et raietööde plaanid ja ulatus on pidevalt muutumises. Seetõttu ei saa ralli trassi kindlalt lukku lüüa, kusjuures Rahvusvahelisele Autoliidule (FIA) tuleb Walesi ralli korraldajatel juba selle kuu jooksul esitada etapi ajakava.

Korraldajate sõnul on neil olukord aga suuresti kontrolli all. "Oleme alati valmis viimase hetke muudatusi tegema ning oleme neid viimase kümne aasta jooksul ka teinud. Selles mõttes pole siin midagi uut," sõnas ralli trassi koordinaator Andrew Kellitt.

NRW palub sealjuures inimestel ühest metsast teise liikudes vahepeal puhastada ka auto- ja jalgrattarehvid, et haigus sel viisil levida ei saaks.