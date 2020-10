Super uudis! Monza ralli lõpetab tänavuse MM-sarja hooaja

Autoralli MM-sari lõpeb sel hooajal Milano lähistel. Eelviimane etapp sõidetakse novembris Belgias ning tänases pressiteates kinnitatakse, et hooaeg saab olema kaheksa-etapiline.

Laupäevane keskmine päev sõidetakse suletud avalikel teedel Lombardia maakonnas.

Monza rallit on sõidetud alates 1978. aastast. Tavaliselt hooaja lõpu sõuüritusena toimuva ralli on seitsmel korral võitnud MotoGP legend Valentino Rossi. WRC ässadest on seal võidutsenud Dani Sordo 2010. ja 2013. aastal, Sebastien Loeb 2011. ja Robert Kubica 2014. aastal.

WRC promootori tegevdirektor Jona Siebel: "Kuna tegu on hooaja viimase etapiga, on suur võimalus, et nii sõitjate kui ka tootjate WRC tiitlid selguvad viimasel hetkel Monza teedel. WRC võitjaks kroonitakse parim universaalsõitja erinevatel maastikel ja erinevates oludes. Seda tüüpi rallid on meie meistrivõistlustel haruldasid, kuid pakub põneva lõpplahenduse sellele ettearvamatule aastale."

Rahvusvahelise autoliidu FIA rallidirektor Yves Matton: "Praeguses olukorras otsime me uusi lähenemisi ning ACI Rally Monza Italia on selle hea näide. See on kombinatsioon ikoonilisest ringrajaüritusest ja traditsionaalsematest rallikatsetest. See uus kontseptsioon võib lõpuks viia WRC uutesse riikidesse või regioonidesse, mis nõuab uusi formaate. ACI ja selle president Angelo Sticchi Damiani pidid olema äärmiselt paindlikud, et see uus etapp nii hilja kalendrisse tuua ning ma tahaksin neid nende suure pühendumise ja professionaalsuse eest tänada."

Itaalia autoliidu president Damiani lisas, et Monza ralli võidakse lisada ka 2021. aasta hooaja WRC kalendrisse.

Monza ralli lisandumine kalendrisse tähendab, et Elfyn Evansil pole võimalik sel nädalavahetusel veel maailmameistriks tulla. Enne Sardiinia rallit oli tal punktitabelis tiimikaaslase Sebastien Ogieri ees 27-punktiline edumaa. Pärast Sardiiniat jääb lauale veel 60 punkti. Maksimaalselt võib ta selle nädala lõpuks juhtida Ogieri ees 57 punktiga.

An update on the 2020 #WRC calendar — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 9, 2020