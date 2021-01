Sunineniga koostöö lõpetanud kaardilugeja leidis uue väljakutse Toyotas

Uudis Sunineni ja Lehtineni koostöö lõppemisest tuli kolmapäeval. "Teadsime, et koostöö saab mingil hetkel läbi. Õppisin temalt 18 kuu jooksul tohutult palju - kohe esimesel korral saime Sardiinias teise koha. See on mu parim tulemus. Soovin Jarmole tema uues seikluses edu. Olen õnnelik, et ta jäi ala juurde, mida ta armastab, nüüd on ta lihtsalt teiselpool lauda," jäi Suninen salapäraseks. "Me ei saanud Jarmole midagi lubada. Tal on vaja maksta maja eest ning hoolitseda perekonna eest. Seega oli loogilisem, et ta võtab vastu parema pakkumise."

Nüüd avaldas Lehtinen ise portaalile Rallit.fi, missugune väljakutse teda ees ootab. "Meie sõber Covid lõi kõikide plaanid sassi, mille tõttu pole Teemu võistlusprogramm päris selge. Mulle jõudis reaalsus kohale. Ma ei saa enam lubada endale kaardilugejana jätkamist, seega pidin leidma midagi muud," rääkis Lehtinen.

Lehtinen sai tööpakkumise juba mullu sügisel. Ta arutas olukorda koos Sunineni ja mänedžeri Timo Jouhkiga. "Lõpuks jõudsime järeldusele, et oleks lollus püsivast tööst loobuda," selgitas kogenud kaardilugeja, kes hakkab tööle hoopis Toyotas.

Kaardilugejana 15 MM-etappi võitnud Lehtinenist saab Toyotas "ürituste juht". "Ma töötan Kaj Lindströmi assistendina. Tema on spordidirektor ja mina tema alluvuses. Kogu rallikarussell on meie töö."

Kellest saab Sunineni uus kaardilugeja, pole vähemalt avalikkusele veel teada. Soome ralliäss loodab asjas selgust tuua lähipäevade jooksul.