Suninen üritab Austraalias tõusta hooaja parimaks soomlaseks

Kui hetkel on Latvala 94 punktiga üldarvestuses 7. kohal, siis Suninen hoiab 89 silmaga 9. positsiooni.

"Soomlaste vahel on endiselt suur võitlus käimas. Mõistagi tahaksin sellest lahingust võitjana väljuda. Lähen etapile lõdvestunult ja ootan head tulemust," lausus 25-aastane Suninen, vahendab Rallit.fi.

Suninen on varem Austraalias võistelnud korra, kui mullu tuli tal punktikatse eel tehniliste probleemide tõttu katkestada. Enne katkestamist oli soomlane seitsmendal kohal.

"Olen alles teistkordselt Austraalias, kuid kiiruskatsed on eelmisele aastale sarnased ja see on meile hea uudis," lisas Suninen.

Austraalia ralli sõidetakse 14.-17. novembrini.