Suninen Soome rallist: tuju oli hea seni, kuni nägin konkurentide aegu

"Konkurents oli tihe ja meie ei saavutanud midagi. Meeskonnakaaslane (Gus Greensmith) sõitis teelt välja, nii et meeskonnale ei jäänud suurt midagi näppude vahele," sõnas pettunud Suninen, vahendab Rallit.fi.

Soomlane tunnistas, et talle tundus terve ralli jooksul, et nad liiguvad rajal märksa kiiremini, kui ajad näitasid. "Ralli oli tõeliselt frustreeriv. Tuju oli kiiruskatsete ajal hea seni, kuni nägin konkurentide aegu. Väga veider olukord," lisas ta.

Sunineni kaardilugeja Jarmo Lehtinen vihjas, et nende masin pole hetkel konkurentsivõimeline: "Tulemus on nõrk. Me pole suutnud lahendada neid muresid, mis meid ka mullu vaevasid. Masina balanss oli parem, kuid meie kiirus polnud kaugeltki hea."