Suninen: mõned WRC sõitjad on kindlasti Rally DirtFish’il stardis

Suninen ütles Rallit.fi-le, et võttis Soome MM-etapi tühistamise otsuse vastu rahulikult. Tema sõnul oli juba ammu teada, et Jyväskylä ralli toimumiseks oleks vaja läinud väikest imet.

"Iseenesest on kahju, et sarja jätkamine ikkagi ei olnud võimalik. Võistluspaus muutub üsna pikaks. Pean ise midagi välja mõtlema," tunnistas Suninen.

7. ja 8. augustil sõidetava Rally DirtFish`i kohta ütles Suninen, et tema osalemise lootused on väikesed.

"Jah, oleksin huvitatud sõitmisest nii kiiresti kui masina saan. Kahjuks pole sellest asjast (Eesti ralli) veel räägitud. Inglismaal on tehas suletud ja olukord on koroonaviiruse tõttu igal juhul halb," lasusus soomlane M-Spordi hetkeolukorra kohta.

Suninen on aga kindel, et augusti algusse planeeritud Lõuna-Eesti rallil on stardis ka WRC masinad. "Need, kellel pole eelarvega muresid, ikka lähevad. Nii et keegi ilmub sinna kindlasti."

"Kindlasti pole WRC autosid nii palju kui eelmisel aastal, aga mõni ikka on. Seal võib olla meeskond Soomest, kellel on soomlasest sõitja, ja vähemalt eestlane, kes sõidab Hyundaiga," lisas Suninen.