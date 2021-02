Suninen lubab Arctic rallil kõik mängu panna: arvan, et mul on üsna head võimalused õnnestumiseks

"Ma näen koduses võistluses suurepärast võimalust, et näidata, mida me suudame. Muidugi see on suur väljakutse, kuna meie konkurendid on arendanud oma autosid ja sõitnud väiksematel testirallidel. Kuid meil on olnud omad testid. Ma arvan, et mul on üsna head võimalused õnnestumiseks," sõnas Suninen Rallit.fi-le.

"Väga tore on taas võistelda Soomes ja Lapimaal. Armastan lumel sõitmist. Tingimused on kindlasti suurepärased. Saame algusest peale väikese eelise, kuid kui pakane on kakskümmend kraadi, võib ka lumetolm väljakutseid pakkuda," lisas soomlane.

Kuigi Suninen keeras Monte Carlos juba avakatsel masina üle katuse ja veeres mäeküljelt alla, on ta karmi õnnetuse unustanud.

"Tahan minna järgmisele rallile mõttega, et annan endast kõik. Monte on juba unustatud, see oli õnnetu õnnetus. Võin teile öelda, et kui ma seda katset uuesti alustaksin, siis ma sõidaksin täpselt samamoodi. Ma ei surunud üle piiri ega midagi sellist, mul lihtsalt ei vedanud," ütles Suninen avaralli õnnetuse kohta.

Arctic ralli sõidetakse järgmisel nädalavahetusel 26.-28. veebruarini.