Suninen ja Rovanperä käivad Tallinnas discgolfi mängimas ja loodavad peagi ka kardirajale saada

Kuna Toyota boss Tommi Mäkinen on suure osa meeskonna tegevustest kolinud Eestisse, otsustas ka Rovanperä siia kolida. Sama otsuse võttis vastu ka teises tiimis sõitev Suninen.

Suninen tunnistas intervjuus Rallit.fi-le, et nad näevad Rovanperäga teineteist üpris tihti.“ Me oleme teinud palju asju koos. Piiride avanemisega on tekkinud selline vabam õhkkond. Piiranguid enam peaaegu pole ning saame sõpradega kokku saada. Me näeme teineteist vähem paar korda nädalas,“ tunnistab noor WRC rallisõitja.

Mõlemad mehed elavad üpris aktiivset elu. „Me käime tihti discgolfi mängimas. Lisaks soovime peagi minna ka kardirajale. Kalle elab sellest paari minuti kaugusel. Ma ise ela üpris kesklinnas, kuid Kalle elab kaugemal, nagu talumees,“ naljatleb Suninen.

Mees tunnistas, et tunneb ennast jälle hästi, kui saab kiivrit kanda. „Mul läheb alati meel rõõmsaks, kui saan kiivri pähe panna.“

Kardirajal kannab favoriidikoormat küllap Suninen, sest noormees alustas enda võidusõidukarjääri just sel alal. Noor soomlane on kardisõidus olnud Soome meister, Euroopa meistrivõistluste pronks ja maailmameistrivõistluste neljas.