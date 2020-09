Suninen ja Lappi vastasid tiimipealiku kriitikale: soomlase asi on ikka öelda välja nii, nagu asi on

WRC tiimidest läks just M-Sport Eesti rallile vastu kõige keerulisemas seisus, sest erinevate piirangute ning finantsiliste raskuste tõttu said M-spordi sõitjad konkurentidest oluliselt vähem testida. See kajastus ka tulemustes, kui Suninen sai kuuenda ja Lappi seitsmenda koha. Samuti M-Sporti esindav Gus Greensmith jäi Eesti MM-rallil kaheksandaks. Nii Suninen kui Lappi olid ka avalikult andnud mõista, et kogu võistkond on väga raskes seisus.

"Eestis oli näha norgus päid ja rohkem me seda näha ei taha," hurjutas M-Spordi juht Richard Millener ralli järel sõitjaid. "Me kõik teame, kus omadega oleme. Oleme kursis eelarvest tingitud piirangutega ja peame sellega hakkama saama."

Reedel algava Türgi ralli eel rääkis Suninen, et pärast Rally Estonial tehtud kommentaare pidas meeskond ka erakorralise koosoleku. "Asjad said läbi räägitud ning kõigi osapoolte mõtted edasi öeldud," vahendas Rallit.fi soomlase sõnu. "Soomlase asi on ikka öelda välja nii, nagu olukord on. Pole mõtet midagi ilustada. Samas peame olema õnnelikud, et saame üldse sõita ja et meeskond töötab."

Sunineniga nõustus ka Lappi. "Jah, asju sai läbi räägitud. Minu arvates ei öelnud ei mina ega Teemu midagi auto kohta. Me lihtsalt arutlesime, et miks me teistele lähedale ei jõudnud. Kõik on nüüd läbi arutatud ja mõlemad osapooled said oma arvamuse välja öelda," rääkis soomlane.

Mõlemad sõitjad lisasid, et uue hooaja osas neil veel meeskonnaga lepingut pikendatud pole.