Subaru kaalub tõsiselt WRC-sarjaga taasliitumist

Kuna WRC läheb alates 2022. aastast üle hübriidautodele, meelitab see Subarut uuesti sarjaga liituma, kirjutab jaapanikeelne Motorsport.com. Lisaks kaalub rallisari suuremate masinate kasutuselevõttu, mis sobiks samuti Subarule paremini.



Jaapani meedia spekuleeris juba mullu, et Subaru võib WRC-ga taasliituda ja seda juba 2020. aastal. Siis kirjutati, et Jaapani autotootja arendab Euroopa turule uut luukpära mudelit, mis olekski ralliauto põhjaks.



Subaru otsivat hetkel partnereid, kellega koos ralliautot arendama hakata. Üheks potentsiaalseks partneriks võib saada M-Sporti meeskond, kes teeb hetkel koostööd Fordiga. Ühtlasi uurib Subaru, kui palju võiks WRC-ga liitumine maksma minna.



Subaru võistles MM-sarjas aastatel 1990-2008 ning on võitnud kolm meeskondlikku ja kolm individuaalset tšempionitiitlit – Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) ja Petter Solberg (2003).