Statistiline analüüs: Ott Tänak on kõige rohkem ebaõnne kogenud sõitja. Kas Neuville ja Ogier koguvad tõesti punkte tänu õnnele?

Analüüsi aluseks on võetud "tavalistel" katsetel sõitjate poolt näidatud kiirus, mida on nimetatud tinglikult puhtaks kiiruseks. Selle abil on igal rallil välja arvutatud iga sõitja eeldatav lõppkoht. Rõhutatud on, et tegelikult on ralli mõistagi rohkem kui ainult puhta kiiruse näitamine, seega ei ole analüüs kindlasti sajaprotsendiliselt ideaalne, ent annab sellegipoolest edasi huvitava pildi.

Tabelis, kus on igale sõitjale antud tema eeldatava koha eest punktid ning lisatud neile ka reaalselt punktikatsetelt saadud lisapunktid, on Ott Tänaku edu MM-sarja liidrina ülivõimas: eestlasel on kirjas 182 punkti (22,75 punkti ralli kohta), järgnevad Thierry Neuville (151) ja Sébastien Ogier (134).