Statistika ei valeta: WRC-sari on põnevam kui eales varem

Raul Ojassaar reporter RUS 9

Tänavusel hooajal on senisel neljal etapil iga kord võitja edumaa teise koha ees jäänud alla minuti. Senise hooaja kõige napima võidu sai Monte Carlos Sébastien Ogier, kes edestas Thierry Neuville'i vaid 2,2 sekundiga. Foto: Andre Lavadinho, imago/PanoramiC/Scanpix

Hispaania portaal AS on kokku pannud huvitava infograafiku, millest saab teha järelduse, et autoralli MM-sari on hetkel konkurentsitihedam kui kunagi varem.