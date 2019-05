Spetsialist avaldas Toyota veljeprobleemide ning Hyundais toimuvate muutuste tagamaid

Tänak on kuuest rallist võidutsenud kahel. Argentinas jäi mees tehnika katkemise tõttu raja äärde ning Korsikal ja Monte Carlos purunesid rehvid probleemsete velgede tõttu.

„Olen kuulnud, et probleeme on olnud velje sisemise keskosaga. Velg saab kahjustada olukorras, kus vedrustus avaldab vejele survet. Probleemid ei ole seotud rehvidega, probleemid on olnud velgedega,“ rääkis Porter asfaldirallidel ette tulnud vahejuhtumitest.

Tiimide tegemistest rääkides tõdes Porter, et kui Toyotat on vaevanud tehnilised probleemid, siis Citroen on olnud hädas kiirusega. Citroeni on vee peal aga hoidnud Sebastien Ogier'i tark ja kiire sõit. „Ogier tuleb ka halval nädalavahetusel reeglina poodiumile,“ tõdes Porter.

Kõige närvilisem pidi olukord olema aga hoopis Hyundai leeris. Praegu on Hyundai küll võistkondlikus arvestuses kindel liider, kuid seda positsiooni tuleb iga hinna eest hoida. Eelkõige ongi nende jaoks tähtis võistkondlik arvestus.

„Nad jahivad peamiselt ikka tiimide tiitlit. Neuville individuaalne meistritiitel oleks lihtsal boonus,“ avaldas Porter Hyundai ning nende juhi Andrea Adamo mõtteid ja hingeelu.

Kuna Hyundai jahib peamiselt meeskondlikku tiitlit, siis väidetavalt tehti ringi ka Andreas Mikkelseni tööleping. Nimelt oli norralsel esialgu kontraht täishooajaks, kuid praeguseks ollakse olukorras, kus tal on juba tulnud vahele jätta Korsika ralli ning stardis ei ole ta ka järgmisena kavas oleval Portugali rallil.

„Tema leping tehti ringi ja seal vaadatakse nüüd olukorrale otsa ühe võistluse kaupa,“ avaldas Porter põhjuse, miks Mikkelsenil on tulnud kohati kõrvaltvaataja rolli taanduda.