Spetsialist analüüsib: kas Tänak peaks Baruto appi võtma, et uut lepingut saada?

Rallihooaeg tüürib kulminatsiooni suunas, ent põhjapanevat uudist Ott Tänaku järgmise aasta meeskonnast veel pole, kirjutab sky.ee. Georg Merilo väitel pole paanikaks põhjust. Läbirääkimiste asjatundjana tundub talle endiselt, et trumbid on just meie mehe käes.

Merilo rääkis, et tema arvates on Tänak oma väljaütlemistes olnud just selline, nagu võiks senisele tööandjale Toyotale meelejärgi olla.

Samas tegi Merilo ettepaneku, et läbirääkimistele võiks Tänaku tiim kaasata just neid, kes jaapanlaste elu-olu tunnevad. Kasvõi ekssumoka Barutoni välja.



