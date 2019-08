Pühapäeval on kavas neli kiiruskatset. Kaks korda tuleb läbida 28,06 km pikkune Grafschafti kiiruskatse ning kahel korral 11,69 km pikkune Dhrontali katse.

Sordo loodab, et nendest piisab kolme Toyota kimbutamiseks. „Vahed on küll suureks veninud, kuid sõita on veel palju. Kindlasti püüame Toyotadele vastu saada. Siiski ei tohi me liigselt riskida, kuna niimoodi võime ise ohtu sattuda,“ tõdes Sordo laupäevase võistluspäeva järel.

Arvestades, et Sordo kaotab esikolmikule ikkagi poole minutiga, siis on tõenäolisem, et hispaanlasel tuleb hoopis positsioone loovutada. Nimelt paikneb täpselt tema selja taga Hyundai esipiloot Thierry Neuville, kes jääb Sordost praegu maha 24,4 sekundiga.