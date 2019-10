Põhjus, miks see postitus just Jyväskyläst tehti, on tegelikult üpris proosaline. Nimelt haldab Neuville`i Twitteri kontot Soome rallikuulsuse Mikko Hirvoneni abikaasa Linda Hirvonen, kes elab Jyväskyläs. Soomlanna vabandas täna õhtul oma eksimuse eest, mis ajas rallifännid ja meedia segadusse.



Nii Neuville`il kui Ott Tänakul, kelle liitumine Hyundaiga sai ametlikult teatavaks täna õhtul, on Lõuna-Korea autotootja tiimiga leping sõlmitud kuni 2021. aasta lõpuni.