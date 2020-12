Soomlasi jääb autoralli MM-sarja vaid üks? Ka Sunineni olukord on väga keeruline

Tänavu sõitsid M-Spordi eest lisaks Lappile ja Suninenile britt Gus Greensmith ja prantslane Adrien Fourmaux. Erinevalt soomlastest on aga Greensmithil ja Fourmaux`l selja taga tugev majanduslik tugi. Kui Greensmithi (23) perele kuulub kütusefirma Crown Oil, siis 25-aastast prantslast toetab Prantsusmaa autospordiliit.



Lappi tunnistas, et oleks pidanud järgmisel hooajal M-Spordis sõitmise eest peale maksma ning seetõttu lõppesid tema läbirääkimised meeskonnaga tulemusteta.



Rallit.fi kirjutab, et kui M-Spordi boss Malcolm Wilson nõuab oma järgmise aasta WRC sõitjatelt raha, jääb ka Sunineni rallikarjäär pausile. 26-aastase Sunineni eest on hoolitsenud Timo Jouhki, kuid on teada, et veteranist mänedžer pole enam nõus soomlase MM-sarjas osalemiseks raha otsima.



Hyundai ja Toyota meeskonnas on uue hooaja sõitjad sisuliselt paigas. Hyundais jätkavad kindlasti Ott Tänak ja Thierry Neuville ning väga tõenäoliselt jäävad kolmandat autot jagama Craig Breen ja Dani Sordo.

Toyota jätkab samuti tänavuste sõitjatega ehk Sebastien Ogier, Elfyn Evansi, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsutaga.