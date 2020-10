Soomlased pakuvad Sardiinia MM-ralli suurfavoriidiks Ott Tänakut

Soome portaal Rallit.fi kirjutab, et kuna Sardiinias on tulemas kuiv nädalavahetus, paneb see reedesele päevale esimesena startivad Toyota sõitjad Elfyn Evansi ja Sebastien Ogier raskesse seisu. Esikohasoosikuks number üks olevat seega Ott Tänak, kes alustab kolmandalt kohalt.

Rallit.di kirjutab Tänaku kohta: "Maailmameistrile ei kõlba Itaalias muu kui võit. Sardiinia saare teed sobivad eestlasele suurepäraselt. Ta võitis kolm aastat tagasi Sardiinias oma karjääri esimese MM-ralli. Eelmisel hooajal oli Tänak Itaalias suurepärases hoos, kuid Toyotat tabanud roolivõimendi rike röövis talt viimasel kiiruskatsel võidu."

Soome portaal pakub, et Tänaku järel on järgmised esikohasoosikud tema Hyundai tiimikaaslased Thierry Neuville ja Dani Sordo. Hispaanlane võttis teatavasti mullu eestlase ebaõnne järel esikoha. Neljanda soosikuna mainitakse Ogier`d, viiendana Evansit ja kuuendana noort soomlast Kalle Rovanperä.

MM-sarja punktiseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 97 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 79

3. Ott Tänak (Hyundai) 70

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

5. Thierry Neuville (Hyundai) 65

6. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

7. Teemu Suninen (M-Sport) 34

8. Craig Breen (Hyundai) 25