Soomlane on nördinud: ralliautot testida ei saa, valmistume vaid koroonatestideks

Kui Toyota meeskond käis juba enne Rally Estoniat Kreekas Türgi etapiks valmistumas ja Hyundai tiim alustas esmaspäeval Kreekas oma testisõite, siis M-Sport on järjekordselt vaeslapse rollis ega saa Türgi ralliks ühtegi katsekilomeetrit.

"Valmistume vaid koroonatestideks," sõnas Suninen Rallit.fi-le.

Lappi lisas omalt poolt: "Türgi on aeglasem kruusaralli ja seega me ei tohiks seal olla võrreldes teistega nii palju aeglasemad kui Eestis. Teiselt poolt pole meil ühtegi testisõitu."

"Eesti rallil oli näha testisõitude olulisus. Hyundai oli astunud suure sammu edasi, kuna nad suutsid Toyota üsna selgelt alistada. Kindlasti on ka Toyota edasi liikunud. Meid seevastu enam pildis pole, sest me ei testi. Kuidas saaksime siis edasi liikuda?" küsis Lappi pettunult.

Sarnaselt Lappile usub ka Suninen, et nende Ford Fiesta peaks vähemalt Türgi aeglasel kruusarallil olema natuke paremas seisus.

"Meil ​​on olnud raskusi kiiretel kruusarallidel, nagu näiteks Eesti etapil. Paremad võimalused on meil Türgis ja Sardiinias. Siiski tuleb meeles pidada, et teised meeskonnad on kogu aeg edasi arenenud. Enne võistlust me teste ei tee, seega tähendab see meile suurt väljakutset," lisas Suninen.

Türgi ralli sõidetakse 18.–20. septembril Marmarise ümbruses.