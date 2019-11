Soomlane kahetseb Toyota WRC-tiimist lahkumist: see oli vale otsus

Lappi kuulus mullu veel Toyota ridadesse, kuid soovis sealt ootamatult lahkuda ja Citroeniga liituda.

„Tagantjärele targana võib nüüd öelda, et see oli vale otsus. Samas ei tea keegi, kuidas mul oleks sel hooajal Toyotas läinud,“ rääkis Lappi Rallit.fi vahendusel.

„Igal juhtumil on põhjus ja järelikult pidid asjad niimoodi minema,“ lisas ta.

Lappit on seostatud nüüd M-Spordiga, kuid tung brittide võistkonda on väga suur. Tõenäoliselt jätkab M-Spordis Teemu Suninen, kuid teisele kohale on pretendeerimas nii Lappi, Jari-Matti Latvala, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Mads Östberg, Craig Breen ja Hayden Paddon.