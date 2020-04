Soome valitsuse otsus jättis MM-ralli saatuse õhku rippuma

Soome MM-ralli peakorraldaja Kai Tarkiainen ei osanud uudise peale rõõmustada ega ka kurvastada. Lootus ralli toimumiseks jäi alles, aga kui piirang oleks kehtestatud näiteks juuni, mitte juuli lõpuni, võinuks rallisõbrad optimistlikumad olla.

"Otsus jättis nii ralli kui ka teiste augustis toimuvate ürituste saatuse õhku rippuma," rääkis Tarkainen Soome uudisteagentuurile STT.

Augustis peaks avatama ka renoveeritud Helsingi olümpiastaadion, Turus peaks aga toimuma kergejõustiku Kaleva mängud.

"Saan aru, et juuni alguses peaks valitsuselt tulema uued suunised. Kui nii läheb, saame pildi selgemaks. Loodame, et paljude inimeste tehtud töö ei lähe raisku. Aga keegi meist ei kujuta ette, kas augustiks on üldse piirid lahti ja kas Soome on turvaline reisida. 75 protsenti võistlejatest tuleb välismaalt, lisaks veel tuhanded rallituristid," ütles peakorraldaja.

Tarkiainen kartis, et erasõitjate huvi Soome rallile tulla võib isegi positiivse stsenaariumi korral tavapärasest väiksemaks jääda.

"Majandus on nõrgenenud, sponsorid on ära kadunud. Mida lähemale augusti algusele jõuame, seda suuremaks majanduslik risk läheb," lausus ta.

Soome ralli peaks toimuma 6.-9. augustini.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!