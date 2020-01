Soome tippsõitja: tahan sel aastal astuda Tänakule, Ogier'le ja Neuville'le sammu lähemale

Lappi tunnistas Soome portaalile Rallit.fi, et tahab kolmele suurele (Ott Tänak, Sebastien Ogier, Thierry Neuville) tasemes lähemale jõuda. "Nad on minust mitu sammu eespool. Soovin see aasta vähemalt ühe sammu võrra neile järele tulla."

"Ainult Thierry jätkab samas meeskonnas. Sarnaselt mulle vahetasid nii Ogier kui Tänak tiimi, seega me ei tea, kui kiired nad olla võivad," arutles Lappi. "Olen siiski kindel, et tegu on kontimurdva kiirusega."

Kas Lappi võib tänavu mustaks hobuseks kerkida? "Tänavusest hooajast ma veel palju ei oota. 2021 võib olla aga minu aasta. Ma ei ole veel valmis MM-tiitli nimel heitlema."