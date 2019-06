Soome rallistaar paneb omad paika: Latvala tegelik tase selgus siis, kui Tänak Toyotasse tuli

„Ei saa olla nii, et meie meestel on kaks kümnendit olnud halb õnn. Pärast Marcus Grönholmi (võitis MM-tiitli aastatel 2000 ja 2002) pole meil õiget rallisõitjat tulnud," sõnas Salonen. "On olnud paar meest, kes suudavad võitjaautoga mõne ralli kinni panna. Probleem on rooli ja istme seljatoe vahel.”

Salonen tõdes, et näe, tuli üks mees teiselt poolt lahte – Ott Tänak – ja näitas kohe soomlastele koha kätte. „Jari-Matti Latvala tegelik tase selgus, kui Tänak Toyotasse tuli,” põrutas Salonen ja lisas, et on pettunud ka Esapekka Lappis, kellest loodeti tulevast maailmameistrit.

Salonen arvas, et kaalukausil on Soome ralli tulevik: „Kui loodetud tulemust ei tule, mida tiimid ootavad, lisanduvad pinged. Varsti enam ei vaadata Soome rallimeeste poole, sest suurte riikide võidusõitjatel on suurem turuväärtus. Soomlased peavad olema võitjad või vähemalt raudkindlad punktitoojad, kui tahavad kihutada MM-sarjas.”

Salonen arvas, et üks kehvade tulemuste põhjus võib olla legendi koostamine. „Soome rallil võid sa kihutada mälu järgi ja tundes teede iseloomu, aga maailmas peab olema legend viimase peal,” viitas ta sellele, et tunamullu võitis Lappi koduse MM-ralli, kuid rohkem pole poodiumi kõrgeimale astmele jõudnud.