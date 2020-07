Rallit.fi kirjutab, et Lõuna-Eesti hotellid ja muud majutuspakkujad on nähtavasti rõõmsad uudise üle, et WRC MM-etapp just nendeni toodi, sest kui mõni nädal tagasi said nad küsida kolme öö eest mõnisada eurot, siis nüüd on hinnad küündinud tuhandeteni.