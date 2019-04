Soome rallimeeste nukrad päevad WRC-sarjas. Kes võib kaotada töökoha?

Kõike konkreetsemad on jutud olnud ehk Latvala kohta. Latvala suunas on märgitud, et vanameister peab samamoodi jätkates mõnest etapist kõrvale jääma ning tema asemel võiks koha sisse võtta noor kaasmaalane Kalle Rovanperä.

Argentinas katkestanud Lappi töökoht peaks praegusega siiski kindel olema. Nii kinnitas Autospordile Citroeni boss Pierre Budar. „Peame teda praeguses olukorras toetama. Meil ei jää muud üle. Teame, et tal on kiirus olemas,“ sõnas Budar. „Võib olla on tal veel kogemusi vähe. Loodetavasti suudab ta enesekindlust koguda.“

Hooaega kolme ebaõnnestumisega alustanud Suninen sai Korsika ralli eel M-Spordi bossidelt karmi käsu, et nüüd tuleb ikka lõpuni tulla. Korsikal oligi ta viies, kuid Argentinas ei suutnud ta jällegi näidata konkurentidega võrreldavat kiirust. Senisest viiest rallist on tal tegelikult õnnestunudki ainult Korsika etapp. Saab näha, kas Sunineni hakatakse regulaarselt avalikult noomima. Hooaja eel räägiti, et temast oodatakse uut rallimaailma superstaari ja soomlast peeti kohati ka M-Spordi esinumbriks, kuid tegelikkuses on ta Evansile selgelt alla jäänud.