Soome rallimänedžer: Tänaku lepingusaaga on kulgenud väga kummaliselt

"Ühest küljest pole selles midagi erilist, sest kõige kiirem sõitja on alati kõige rohkem hinnas," alustas Jouhki.

"Aga nii sõitja kui ka tema nii-öelda mänedžeri tegevus on olnud väga ebatavaline. Tundub imelik, kuidas nad asju ajavad," lisas ta. "Nii-öelda mänedžeri" all peab Jouhki silmas Markko Märtinit, aga see väljend ei pruugi olla halvustav. Ka Tänak ise on Märtinit nimetanud pigem abiliseks, mitte mänedžeriks.

Imeliku käitumise all peab Jouhki silmas, et Märtin on pikalt maad kuulanud ka M-Spordi ja Hyundai ridades. Märtinit on nähtud mitmel rallil Hyundai tiimialas. Ent septembris teatas Hyundai võistkonna juht Andrea Adamo, et ta on Tänaku allkirja jahtimise lõpetanud.

Lisaks kirjutas YLE, et ilmselt sõlmib Tänak MM-sarja läbi aegade tulusaima kontrahti. Jutt käib põhipalgast, mitmete sõitjate teenistusele annavad olulist lisa ka boonused. Väidetavalt hoiab põhipalga senist rekordit Sebastien Ogier, kes teenivat hooajaga enam kui viis miljonit eurot.

"Ogier on olnud läbirääkimistes alati väga sirgjooneline, aga Tänak ja Märtin on käitunud teistmoodi. Aga loomulikult pole see minu asi," sõnas Jouhki.