Soome rallilegend saab täna haiglast koju

Kankkunen oli Vantaa lennujaamas ja valmistus Itaaliasse Euroopa Komisjoni kultuuriüritusele esinema minema, kui ta äkitselt halba enesetunnet kurtis ja kõrvalseisjatel kiirabi palus kutsuda.

"Süda oli paha ja tundsin ärevust. Arvasin, et oleks tark lasta end uurida. Kõik oli korras selle hetkeni, kui ma jätsin auto parkimisplatsile ja hüppasin bussi peale, mis mind terminali viiks. Siis hakkas pea ringi käima," meenutas 60-aastane soomlane.

Kankkunen avaldas ajalehele, et probleemiks olid südamerütmihäired. "Need on mul juba mõnda aega olnud. Võtan nende vastu rohtu. Need tekitavad stressi, muud midagi. Nad tulevad kord kahe aasta jooksul. Nad tulevad äkki ja kaovad sama äkitselt," lisas ta.

Kankkuneni sõnul vaatasid arstid üle ka tema kopsud ja südame, kuid ei leidnud rohkem midagi ebanormaalset.

Täna kavatseb Kankkunen võtta Vantaa lennujaamast oma Audi ning sellega koju Kesk-Soome tagasi vurada.