Soome rallilegend meenutas karjääri ainsat vigastust: minestasin ja kukkusin peaga vastu kraanikaussi

Aastaid Jari-Matti Latvalale kaarti lugenud Anttila on aastate jooksul elanud üle mitmeid avariisid, aga õnneks pole soomlane pika karjääri jooksul ühtegi tõsisemat vigastust ralliautos saanud. Rallit.fi vahendusel meenutas kogenud kaardilugeja, et 2008. aastal suutis ta end ühe rallinädalavahetuse ajal korra siiski vigastada.

"Me olime pärast rallit hotellis, kus oli üks suurem bassein, mis oli üsna kuum. Istusime seal üsna pikalt, kuni ühel hetkel otsustasin vetsu minna. Kui ma lõpuks sõprade juurde tagasi jõudsin, küsisin neilt, kui kaua ma ära olin olnud. Nimelt olin ma liiga kaua kuumuse käes olnud. Ma minestasin vetsus ja lõin pea vastu kraanikaussi ära. See on kogu mu karjääri ainus vigastus ning ka see ei juhtunud ralli ajal," muigas Anttila.

Hetkel Anttila enam WRC-sarjas kaardilugejana ei tööta, ent ta pole välistanud, et sobiva pakkumise korral on ta nõus vanasse ametisse naasma. Tema pikaaegne tiimikaaslane Latvala pole veel lootusi rallikarjäärist maha jätnud. Tänavu kihutab ralliäss erasõitjana, tehes koostööd Toyota ja Tommi Mäkineniga.

Anttila sõnul on Latvala rooli taga liiga analüütiline. "Enda osas ma ei tunne, et analüüsiksin üle asju. Jari-Matti on aga väga eriline ja pedantlik kuju. Ta püüdleb alati perfektsionismi poole ja ei anna kunagi endale asu. Minu hinnangul analüüsib ta liiga palju, kuid see on osa temast. Ma ei välista siiski, et see kulutab teda vaimselt ära. Arvan, et kui lubaks iseendal veidi vabamalt võtta, võiks see paremate tulemusteni viia."