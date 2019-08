Soome rallil muljet avaldanud Craig Breen pääseb uuesti Hyundai rooli

Hyundai võistkonna juht Andrea Adamo ütles, et tal on järgmiste rallide osas plaan tehtud, aga praegu ei saa ta veel Breeni osalemist kinnitada.

"Mul ei ole Craigiga lepingut, aga on võimalus, et koostöö jätkub. Mul on selge, kes läheb millisele rallile ja Suurbritannia ralli puhul oli kõne all Breenile sarnane nimi," vihjas Adamo.

Tema sõnul näitas Breen ennast Soomes piisavalt heast küljest, et 2020. aastaks leping teenida, aga need kõnelused on veel ees.

Suurbritannias esindavad Hyundaid lisaks Breenile Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen. Sebastien Loeb ja Dani Sordo on juba varem öelnud, et lisaks Soome rallile on just Suurbritannia etapp selline, kus nad ei sooviks osaleda.

Suurbritannia ralli peetakse 3.-6. oktoobrini, enne seda on kavas Saksamaa ja Türgi võidukihutamised.