Soome rallil JWRC klassis 3. koha saanud Roland Poom: tänastel katsetel sõitsime ilma turbota

„Laupäeval näitasime head kiirust ja võitlesime katsevõitude eest. Pealelõunasel ringil olid teed juba väga katki ja väiksed R2 autod ei pidanud nendele tingimustele enam vastu. Kivides sõites läks meil tagasild ja õõtsad kõveraks ning käigukasti tuli auk. Kahjuks päeva lõpus tegin veel ka sõiduvea, mis maksis valusalt kätte. Tänastel katsetel sõitsime ilma turbota, seega autol jõudu polnud. Väga palju on õppida sellest nädalavahetusest. Positiivne on see, et eile õhtul küll katkestasime kolmandalt kohalt, kuid täna lõpetasime ralli siiski samal positsioonil,“ võttis Roland hooaja teise JWRC poodiumikoha toonud võistluse kokku.

Soome MM-ralli JWRC lõppjärjestus

1.Kristensson – Appelskog 2:55:17,9

2.Solans – Barreiro +1:28,0

3.Poom – Järveoja +11:54,8,6

4.Röyhkiö – Mannisenmäki +13:25,2

5.Johnston – Kihurani +13:42,3

6.Oldrati – De Guio +19:38,4

Junior WRC hooaeg jätkub oktoobris, kui 3.-6.oktroobrini sõidetakse Walesis.