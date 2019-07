Soome rallil Evansit asendav britt: mulle helistati kell 10 õhtul ja öeldi, et lenda hommikul Soome

WRC masinaga debüüti tegi Greensmith tänavu Portugalis. 22-aastane sõidumees näitas head kiirust, kuid pidi viimasel katsel 7. kohalt katkestama.

"Fantastiline tunne on tagasi olla," rääkis britt WRC kodulehel. "Tundsin, et Portugalis jäid asjad poolikuks. Mul on siiski väga kahju, et Evans ja Scott Martin ei saa Soomes osaleda. Elfyn on hetkel oma parimas vormis ja kindlasti oleks ta Soomes hea tulemuse teinud."

"Mul ei olnud aimugi, et Rally Estonial oli Evansiga probleem. Äkitsi helistati ühel õhtul kell 10 ja öeldi, et lenda hommikul esimese lennuga Soome testima. Pidin algselt sõitma seal R5 masinaga, kuid nüüd hoopis WRC autos."

"Testid sujusid hästi, sain kasutada Teemu Sunineni masinaga tehtud seadistusi ja töötasime selle pealt edasi," lisas Greensmith. "Kuna tegu on Soomega, ootab ees väga kiire ralli. Olen aga nii R2 kui R5 autoga seal head kiirust näidanud. Kõige raskem on kiirema masina puhul informatsiooni vastu võtmine. R5 autos on veidi rohkem aega märkmetest aru saada, aga siin peab kiirelt mõtlema ja tegutsema."

"Peame Soomes suruma, aga samas mitte päris piiripeal ka sõitma. See on minu jaoks kompliment, et M-Sport andis mulle võimaluse ja kavatsen sellest viimast võtta," rääkis Greensmith eesmärkidest.