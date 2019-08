Soome rallil avastati masinate juures anomaaliaid, erilise luubi all olid Toyotad

Samas rõhutab FIA, et Soome rallil vastasid kõigi masinate tagatiivad reeglitele. Küll vajab aga autoliidu väitel aerodünaamikat käsitlev määrus täpsustamist, sest erinevad tootjad on tõlgendanud reegleid erinevalt.

FIA on andnud meeskondadele aega järgmise kuu keskel sõidetava Türgi rallini, et asjad üle kontrollida ja vajadusel muudatused sisse viia.

Mainekas portaal Autosport väidab, et Soome rallil tekitas enim küsimusi just Toyota masinate tagatiib, kuigi seda pole alates 2017. aasta algusest muudetud ja see homologeeriti 2017. aastal.

FIA rallidirektor Yves Matton ütles Toyota masinate kohta Autospordile: "Toyota tagatiiva osas pole eraldi teemat. Oleme palunud kõikidel võistkondadel selle nimel tööd teha. Ma ütleksin, et kui keegi on siinkohal eksinud, siis on selleks FIA."

"Oleme palunud kõigil tootjatel esitada lisaandmeid ja need tööd vajadusel ära teha Türgi ralli ajaks," lisas Matton.

Kui Kris Meeke`i katkestamine kõrvale jätta, siis oli Soome ralli Toyota meeskonna jaoks väga edukas, sest Ott Tänak saavutas kindla esikoha ning Jari-Matti Latvala lõpetas kolmandana.