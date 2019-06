Soome ralliäss vahetas vahetult enne Sardiinia rallit kaardilugejat

Salminen töötas Sunineni kaardilugejana alates tänavuse hooaja algusest. Salmineni koha üle võtval 50-aastasel Lahtinenil on selja taga 169 WRC etappi, millest enamus tulid Mikko Hirvoneni kõrval.

"Tahan tänada Markot, sest saavutasime esimese poolaastaga palju. Võitsime kiiruskatseid ja saime vahepeal ka ralli liidrid olla. On oluline saada kogemusi, mida Jarmol on küllaga, et täita eesmärk, mille olen hooaja lõpuks seadnud."

Suninen võtab sel nädalal toimuvast Sardiinia rallist osa neljandat korda. "Olen neljandat korda Sardiinias, loodetavasti aitab see mind ja Jarmot. Viimane ralli oli ainult nädal tagasi, ehk meil pole olnud eriti aega valmistumiseks. Kui kõik läheb plaani järgi, usun, et suudan näidata sarnast kiirust, mis Portugalis."

Sunineni kõrgeim koht sellelt hooajal pärinebki Portugali etapilt, mille ta lõpetas neljandana. MM-sarja üldarvestuses hoiab ta kuuendat kohta.