Soome ralliäss rääkis esimest korda Märtini ja Parki avariist: sain juba enne autosse vaatamist aru, et asi on halb

Märtini ja Parki Peugeot 307 WRC kandus Walesi ralli viimase päeva teise katse alguses rajalt välja ja põrkas vastu puud. Park suri saadud vigastustesse kohapeal.

Mitsubishiga sõitnud ning järgmisena startinud Rovanperä ja kaardilugeja Risto Pietiläinen mõistsid olukorra tõsidust kohe, kui nad peatusid.

"Olin selle koha peale juba aastaid mõelnud. See ei olnud katse algusest kuigi kaugel. Kurvile eelnes järsk allamäge osa ja teekatteks oli tavaliselt libe muda. Mõistsin, et kui seal auto libisema lasta, võib asi väga halvasti lõppeda. Ja siis see juhtuski," rääkis Rovanperä väljaandele Ilta-Sanomat.

"Sain juba enne autosse vaatamist aru, et asi on halb. Markko oli šokis ja palus mul autosse vaadata. Ma ei unusta seda iialgi, see on päris selge," lisas soomlane.

Michael Park suri 39-aastaselt.