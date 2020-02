Soome ralliäss on hooaja algusega rahul: tahtsime Rootsist poodiumit, aga Neuville'i võitmine on ka hea tulemus

Kui avaetapil Monte Carlos oli Lappi neljas, siis Rootsis tuli Pieksämäkist pärit ralliäss viiendaks.

"Pean hooaja algusega rahul olema. Tahtsin Rootsis poodiumi eest heidelda ja me ei olnud sellest kaugel. Meil jäi vaid natukene puudu poodiumist, aga kui sa samas Thierry Neuville'i võidad, on tulemus juba hea," rääkis Lappi WRC kodulehe vahendusel.

"Esimesed kaks etappi on möödunud stabiilselt ja probleemideta," jätkas soomlane. "Siiamaani on kõik käimas plaani järgi - ei minu ega autoga pole rallidel probleeme olnud. Nüüd ootame Mehhiko kruusarallit. Usun, et saame Rootsis seadistuse kallal tehtud tööd seal ära kasutada. Tunne on hea ja olen Mehhiko osas enesekindel."

Hooaja kolmas etapp sõidetakse Mehhikos 12. - 15. märtsini.