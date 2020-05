Soome ralliäss koostööst Tänakuga: ta ei tee endast suurt numbrit, aga kui asjad ei suju, annab ta sellest teada ja mitte tagasihoidlikult

Tänavu kihutasid WRC ässad viimati märtsi keskel Mehhikos. Hooajaga loodetakse jätkata augusti alguses toimuva Soome ralliga, kuid ka selle kohal on teatud küsimärgid.

"Ütlesin oma abikaasale umbes nädal aega tagasi, et see on minu elu parim aeg," rääkis Lappi Soome rahvusringhäälingule. "Lapsed ja lähedased on üldiselt ikka kõige tähtsamad asjad elus."

"Me oleme koos elanud nüüdseks kaheksa aastat. Ta on selles kõiges üles kasvanud ning meie elus pole varem olnud sellist olukorda, kus ma oleksin nii pikalt kodus olnud. Mõtlesime, kuidas see välja kujuneb, aga siiamaani on kõik sujunud."

Lappi kasvatab koos abikaasaga üles kaht last. "Minu vanem laps, kes on nüüd neljane, ütles mulle ühel päeval, et ta ei lase isal enam kunagi tööle minna. Vastasin talle, et tõenäoliselt päris nii siiski ei lähe, aga lähiajal ma veel ei tööta."

Soomlane meenutas Yle vahendusel ka senist karjääri. Aastate jooksul on tal õnnestunud koos töötada kahe maailmameistriga. 2018. aastal kuulus ta koos Ott Tänakuga Toyotasse, hooaeg hiljem kihutas ralliäss kuuekordse ilmameistri Sebastien Ogier'ga Citröenis.

"Tänak on väga perekeskne mees. Ta armastab oma perekonda tohutult. Tänak ei tee endast suurt numbrit, aga kui asjad meeskonnas ei suju, annab ta sellest teada ja mitte tagasihoidlikult," kirjeldas M-Spordi sõitja koostööd eestlasega.

"Sebastieni kohta on mul ainult head rääkida. Tal on väga hea huumorimeel ning temaga saab kõigest vestelda. Lisaks ei varja Ogier kunagi mingeid muudatusi oma seadistustes."