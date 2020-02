Soome ralliäss: keegi ei tea, missugused tingimused Rootsi rallil valitsema hakkavad

Mullu Citröeni ridades kihutanud Lappi saavutas aasta tagasi Rootsi rallil teise koha.

"Mul on Rootsist hea tulemus taskus olemas. Eelmine aasta alustasime Rootsis samuti uue autoga," rääkis Lappi Rallit.fi vahendusel. "Varsti näeme, kas meil õnnestub tänavu sama tulemust korrata. Konkurents on kindlasti tuline ja keegi ei tea samas, missugused tingimused valitsema hakkavad. Me anname aga endast parima."

Lappi lisas, et Rootsi teed talle sobivad. "Need on alati kiired teed, mida ma väga naudin. Selge on see, et tänavu on väga väike jääkiht teede peal, mis teeb rehvide eest hoolitsemise veelgi olulisemaks."

Soojade ilmaolude tõttu oli Rootsi ralli toimumine pikalt küsimärgi all. Ametlik kinnitus etapi toimumisest saabus alles eelmisel nädalal. Ilma tõttu sõidetakse tänavune etapp lühendatud korras, kiiruskatseid on kavas 171,64 kilomeetri jagu.