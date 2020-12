Soome ralliäss jääb ilmselt tööta: tegelikult polegi enam midagi öelda

Suninen tunnistab, et olukord on rohkem kui ebakindel. Eelmine rallihooaeg lõppes detsembri alguses Monzas ning sellest ajast peale on Suninen ja tema abimeeskond 2021. aasta nimel kõvasti tööd teinud.

"Oleme püüdnud välja mõelda, millega järgmisel aastal sõita. Praegu pole tegelikult enam midagi öelda," sõnas Suninen Rallit.fi-le.

"Loomulikult on eesmärk WRC töökoht. Oluline oleks sarja edasi jääda ja saada häid tulemusi ning võita vähemalt meeskonnakaaslasi. Siis saaks aasta hiljem vaadata, kuhu rallimaailm liigub ja kas pärast seda on mingeid võimalusi," arutles Suninen.

26-aastane soomlane tunnistab, et on valmis sõitma ka WRC2 klassis. Kuna järgmisel aastal näeb seal kihutamas ka endiseid WRC sõitjaid Andreas Mikkelseni ja Mads Östbergi, tuleb seal vähemalt korralik konkurents.

"Muidugi on sõitmise jätkamine kohustuslik, kui tahad karjääri üles ehitada. Üks võimalus on osaleda järgmisel aastal WRC2-s. Kuna 2022. aasta WRC autod on R5 autodele sarnasemad, poleks selles mõttes see üldse halb variant," tunnistab Suninen. "Ma isegi ei tea, kas see oleks samm tagasi või hoopis parem ettevalmistus järgmiseks aastaks."

Mõistagi tuleks Suninenil ka WRC2 sarjas osalemiseks raha leida ning oma palganumbris suur samm tagasi astuda.

"Vaatame, mis aeg toob. Prioriteet on endiselt WRC, kuid ka see (WRC2) on võimalus," lisas Suninen. Soomlane kahtleb, et M-Sport uue hooaja sõitjad enne jaanuari algust välja hõikab: "Eelmised aastad on näidanud, et see jääb viimasele minutile."

Ka Sunineni mänedžer Timo Jouhki usub, et otsus ei tule enne jaanuari. "Ma ei oska öelda, millal M-Sport sõitjad kinnitab, sest nad ei tea veel isegi täpselt. Poleks haruldane, kui nende otsus tuleks alles jaanuaris. Nad on mitmel korral jätnud otsuse viimasele hetkele," lausus Jouhki.

Juba varasemalt oli teine M-Spordi soomlasest sõitja Esapekka Lappi teatanud, et uuel aastal teda WRC-s ilmselt ei näe.

Soome meedia seostab M-Spordiga Gus Greensmithi ja Adrien Fourmaux'd, kes juba tänavu Suurbritannia võistkonna eest sõitsid. Nimelt on Greensmithil ja Fourmaux'l rahaline toetus taga - briti perele kuulub kütusefirma Crown Oil, prantslast toetab kohalik autospordiliit.