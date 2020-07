Soome ralliäss: Eestis toetab riik MM-etapi korraldamist, meil paraku asjad nii pole

"On suurepärane, et Eesti sai MM-etapi ja et nad suudavad seda nii lühikese aja jooksul teha. Ma ei näe, et Soome oleks sellises olukorras suutnud MM-etappi korraldada. Kui riigi toetust pole, on asjad keerulisemad," rääkis Tallinnas elav Suninen portaalile Rallit.fi.

Sunineni sõnul on Rally Estonia eriline võistlus.

"Räägitakse, et võib-olla mahuvad WRC-kalendrisse ka Belgia ja Horvaatia. Arvan, et see juhtub vaid siis, kui mõni praegune ralli ära jääb. Isegi praeguse kalendri osas oli võistkondadel kahtlusi, kas see on logistiliselt võimalik. Rally Estonia olukord on teistest erinev, nad on mitu korda MM-etapi stiilis rallit katsetanud ja mullu oli seal palju WRC-autosid," lausus soomlane.

Eesti MM-ralli toimub 4.-6. septembrini.