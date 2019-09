Soome ralliäss avaldas Walesi etapi suurima väljakutse: võitlus magamatusega

"Selle võistluse vahest suurim väljakutse on see, et meil jääb uneaega napiks. Saame öösel vaid neli kuni viis tundi magada," sõnas Suninen, vahendab Rallit.fi.

"Walesis on ülesõidud hommikustele katsetele pikad. See (unepuudus - toim) võib osutuda nii füüsiliselt kui vaimselt päris kurnavaks, sest sõites tuleb olla väga valvas," lisas soomlane.

Eelmisel etapil Türgis neljandana lõpetanud Suninen lisas, et läheb Walesi jõuproovile siiski optimistlikult. "Mulle väga meeldib see ralli ja mul on seal varem hästi läinud. Testimine läks samuti hästi ja me peaks olema konkurentsivõimelised."

Tänavu korra poodiumile pääsenud 25-aastane Suninen on MM-sarja kokkuvõttes 83 punktiga 7. kohal. Liider on Ott Tänak (210p), kes edestab Sébastien Ogier`d 17 ja Thierry Neuville`i 30 punktiga.