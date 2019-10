Soome ralliajakirjanik: Tänak võib koha Toyotas kaotada

"Tommi Mäkinen soovib, et Ott Tänak järgmisel aastal Toyotas sõidaks, aga mitte iga hinna eest," kirjutab Porttila. "Mõistagi on võimalik kokkuleppele jõuda, aga mitte nendel tingimustel, mille Tänakut aitav Markko Märtin on esitanud."

Porttila väidab, et Tänak ja Märtin soovivad lepingusse punkti, mis sätestaks, et eestlane oleks igal juhul Toyota esisõitja - selleks ei oleks aga vajadust, sest Tänaku tulemused panevad niiehknaa selle paika. "Tommi Mäkinen ei nõudnud sõitjana mitte kunagi enda kasuks tiimikorraldusi ning ta ei ole valmis seda ka tiimijuhina tegema, kui keegi seda juba enne hooaja algust nõuab."

Hispaanlaste AS kirjutas hiljuti, et Tänak ja Märtin kavatsevad nüüd üle Mäkineni pea minna ning otse Toyota Jaapanis asuvate juhtidega läbi rääkida, kuna soomlasega ei ole kokkuleppele jõutud.

"Mis te arvate, mida Tommi Mäkinen sellest kõigest arvab? Ta ei ole kõigi tingimustega nõus, mida talle on esitatud. Mida aga eestlased teevad? Jätavad läbirääkimistel tiimijuhi kõrvale!" naeruvääristab Porttila.

"Sellised trikid võivad Tänakule lausa järgmiseks hooajaks koha Toyotas maksta. Tommi Mäkinenil on idee poolest Jari-Matti Latvala, Kris Meeke'i ja Kalle Rovanperä näol kolm sõitjat olemas - selline trio oleks võimeline rallivõitude eest võitlema. Mis siis tulevasel maailmameistril Tänakul üle jääb? Ta peab kas järgi andma ja Mäkineni tingimustega nõustuma või hakkama uut töökohta otsima. See ei ole aga lihtne: Citroenil on kaks sõitjat olemas, Hyundaiga on ta tülis ning ka M-Spordi uks võib olla sulgunud."