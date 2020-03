Soome ralliajakirjanik: Mäkinen ei kaotanud Tänaku lahkumisega, vaid leidis kullasoone

"Eelmisel sügisel oli Hyundai meeskonna ümber suur sumin, kui selgus, et nad röövivad 2020. aastaks Mäkinenilt tema kroonijuveeli. Ott Tänak oli just tulnud Toyotaga maailmameistriks, kui Hyundai teatas, et sõlmis eestlasega kahe aasta pikkuse lepingu," kirjutab Heinonen.

Ralliajakirjaniku sõnul on hooaja kolm esimest etappi tõestanud, et hoopis Toyota meeskond on tõmmanud sõitjate palkamisel kõige pikema kõrre.

"Ükski Toyota sõitja pole veel kolme etapi jooksul kordagi katkestanud. Lisaks on kõik nende võistlejad jõudnud igal rallil viie parema hulka. Toyota peamine konkurent Hyundai on samas hooaja alguses olnud raskustes, ehkki igal rallil on nende esindaja poodiumile pääsenud. Tänak koges avarallil Monte Carlos oma karjääri raskeimat avariid, Thierry Neuville ja Dani Sordo olid sunnitud Mehhikos tehniliste probleemide tõttu katkestama," arutles Heinonen.