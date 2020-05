Soome ralli saatus selgub juuni keskpaigaks

Soome valitsuse viimase otsuse kohaselt ei tohi enam kui 500 inimesega toimuvad massüritusi korraldada vähemalt juuli lõpuni, aga sõltuvalt olukorrast võib piirang veelgi pikeneda. Soome ralli on kavas 6. - 9. augustini.

Tarkiaineni sõnul ei saa nad oodata otsusega juuli lõpuni. "Asi pole ainult rallis. Paljud festivalid ja üritused on planeeritud augusti algusesse ning inimestel on võimalikult vara vastuseid tarvis. Näiteks taasavatakse Helsingi olümpiastaadion ning see meelitaks kindlasti ligi tuhandeid pealtvaatajaid."

"Kui kogu segadus algas, panime paika, et otsustame ralli toimumise hiljemalt juuni keskpaigaks, sest siis saavad kõik meeskonnad rahulikult plaane teha," lisas soomlane. "Hoiame oma valikuid avatuna. Loodame jätkuvalt planeeritud kuupäevadel ralli ära pidada, aga peame ootama, mida valitsus otsustab."

Ametlikult peaks hooaeg jätkuma juuli keskel toimuva Keenia etapiga, ent üha tõenäolisemaks peetakse Safari ralli ärajäämist.