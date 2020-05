Soome ralli korraldajad pole FIA plaanist vaimustuses

WRC-s on juba praeguseks edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia ralli. FIA rallidirektor Yves Matton on juba varasemalt tunnistanud, et kõiki edasilükatud etappe tänavu pidada on keeruline, ehkki seda püütakse. Portugali MM-etapi kohta saabuski sel neljapäeval teade, et see on ametlikult ära jäetud. Suured küsimärgid on üleval ka Keenia ja Soome ralli osas, miks peaks toimuma vastavalt juuli keskel ja augusti alguses.

Tiimide jaoks kestab MM-etapp tavaliselt kogu nädala, alustades hooldusala püsti panemisest ja lõpetades ralli endaga. Soome ralli korraldaja Kai Tarkiaineni sõnul poleks ainult laupäeval ja pühapäeval toimuv etapp majanduslikult eriti tulus. "Kui alustame neljapäeva pärastlõunal ja saame reedel-laupäeval pidada täispikad võistluspäevad, siis see sobib meile hästi," rääkis soomlane portaali DirtFishi vahendusel. "Kuid ainult laupäeval ja pühapäeval toimuva ralli osas on meie tunded samad, mis teistel korraldajatel. On väga raske teenida vajalikku tulu, kui kulud tegelikult eriti ei vähene."

Soomlase sõnul saaks teha etappi lühemaks legendi koostamise arvelt. "Võiksime kolmapäeval anda sõitjatele rohkem aega teedega tutvumiseks. Praeguste reeglite kohaselt peame sõitjad õhtul kell 17 vabaks laskma. Kui aga alustada hommikul kella seitsmest ning lasta neil legendi koostada kuni õhtul 19 kuni 20ni välja, võiks asi toimida. Soomes on suvisel ajal kindlasti piisavalt päevavalgust selle jaoks."