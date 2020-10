Soome ralli korraldaja kardab, et Rally Estonia puksib soomlased 2022. aasta MM-kalendrist välja

Rahvusvahelise autoliidu FIA mootorispordinõukogu kinnitas oktoobri alguses 2021. aasta autoralli MM-kalendri, kus on koht ka Rally Estonial, mis peetakse juuli keskel ehk kaks nädalat enne Soome rallit.

Jyväskylä etappi korraldava AKK Sports Oy tegevjuhi kohusetäitja Markus Häkkinen peab imelikuks, et enne nende jõuproovi toimub just sarnastel kruusateedel peetav Rally Estonia.

"Järsku tundub kummaline, et paari nädala jooksul sõidetakse sel viisil kõrvuti kaks rallit," sõnas Häkkinen Soome meediale. Samas ta ei muretse, et mõlema ralli jaoks fänne ei jätkuks.

Soomel on MM-kalendris koht olemas kuni järgmise hooajani. Järgmisteks aastateks on läbirääkimised juba alanud, kuid kokkulepet pole saavutatud.

Häkkinen tunnistab, et Rally Estonia on Jyväskylä etapi tulevikku silmas pidades neile suureks väljakutseks.

"Eesti riik toetab autoralli maailmameistrivõistluste korraldamist. Tuleb meeles pidada, et World Series promootor on mõeldud rahalise kasumi teenimiseks. Kui võistlused enampakkumisele pannakse, siis on meil litsentsitasudega keeruline olukord," tunnistab ta.

Jyväskylä ralli kaotas hiljuti ka oma kauaaegse nimisponsori, kui Neste teatas nende 26 aastat kestnud partnerluse lõpetamisest.

2021. aasta WRC-kalender näeb praegu välja selline:

Monte Carlo (21.-24. jaanuar)

Rootsi (11.-14. veebruar)

Horvaatia (22.-25. aprill)

Portugal (20.-23. mai)

Sardiinia (3.-6. juuni)

Keenia (24.-27. juuni )

Eesti (15.-18. juuli)

Soome (29. juuli - 1. august)

Suurbritannia (19.-22. august)

Tšiili (9.-12. september)

Kataloonia (14.-17. oktoober)

Jaapan (11.-14. november)