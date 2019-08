Soome ralli eelsel testil suure avarii teinud Paddon soovib veel tänavu MM-sarja naasta

Paddon pidi M-Spordi Fordiga juba Soome rallil osalema, kuid rallinädala esmaspäeval testisõidul tehtud suure avarii tõttu tuli auto maha kanda ning võistlus jäi seetõttu ära.

Nii Paddon kui M-Sport on öelnud, et sõitjal ei olnud avariis süüd ning uusmeremaalane soovitakse sel hooajal MM-etapile siiski lähetada. Viimati Hyundais sõitnud Paddon jätkab koostööd just M-Spordiga.

"Mõtlesime avarii järel Soomes legendikoostamise kaasa teha, aga siis avanes võimalus kodumaal sponsoritega maha istuda ja võimalused läbi arutada, seega hüppasime hoopis lennukile," rääkis Paddon Autospordile. "Ma ei tea, kas saan nii suure summa kokku, nagu Soome ralliks sain, kuid töötan kõvasti, et piisav toetus koguda. Sõidan ülejäänud hooaja jooksul ükskõik millisel rallil, tahan lihtsalt näidata, milleks olen suuteline."

Paddoni sõnul sobis M-Spordi Ford talle suurepäraselt. "Kuigi töötasin tiimiga vaid lühikest aega, oli kohe nende ambitsiooni ja oskusi näha. Fiesta tundus samuti esimesest kilomeetrist peale fantastiline."

"Teen kõik, mida suudan, et tagasi tippkonkurentsi pääseda. Jõudsin Soomes lähedale ja see, kuidas see kõik sündis, oli väga valus. See ei ole minu lõpp WRC-s. Usun, et olen hetkel paremas vormis kui kunagi varem."