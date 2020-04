Soome ralli edasilükkamine tooks korraldajatele kaasa rida probleeme, ürituse publikuta pidamine veel rohkem

Soome ralli võistlusdirektori Kai Tarkiaineni sõnul teeks ürituse edasilükkamine sügisesse tema ja ta kolleegide elu äärmiselt keeruliseks.

"Meie ralli tugineb suures ulatuses tuhandetele vabatahtlikele, kes saavad meie heaks suvepuhkuste ajal töötada. Kui ralli sügisesse edasi lükatakse, on suvepuhkused läbi ning meil oleks eelkõige neljapäeval ja reedel raske nii palju vabatahtlikke appi saada. Sama käib ka piletiostjate kohta," rääkis Tarkiainen portaalile Rallit.fi.

Samuti tekiks korraldajatel probleeme teede sulgemisega, mille ettevalmistused võtavad aega kolm kuud.

Reedel käis rahvusvaheline autoliit FIA välja ettepaneku, et WRC etappe võiks lühendada, et need hooaja teise poolde tihedamalt ära mahuksid. M-Spordi tiimipealik Richard Milleneri arvates võiks rallinädalavahetus piirduda kahe päevaga. Tarkiainenile see mõte ei meeldi, sest ralli eelarve sellest oluliselt ei vähene.

"Ma ei usu, et sellega oleks võimalik kulusid katta - need ei vähene samas mahus. Kui me Prantsusmaalt siia päästehelikopteri toome, ei muutu see meie jaoks pennigi odavamaks," ütles Tarkiainen.

Tarkiainen hoiatas, et kui Soome rallit sunnitakse korraldama ilma pealtvaatajateta, võib see endaga kaasa tuua Holmenkolleni murdmaasuusatamise MK-etapil nähtud tagajärgi.

"Siis näeksime me Holmenkolleni efekti ehk metsad oleksid nagunii inimesi täis. Me ei saaks neile pileteid müüa, aga nende turvalisuse eest peame ikka hoolt kandma. See on igat moodi võimatu võrrand," ütles Tarkiainen.

Soome valitsus pikendas paar päeva tagasi enam kui 500 osalejaga ürituse korraldamise keeldu kuni 31. juulini. Soome ralli peaks algama nädal hiljem ehk 6.-9. augustini.