Soome politsei võtab Arctic rallil pealtvaatajate leidmiseks droonid appi

Pealtvaatajatele on piirangud seatud mõistagi koroonapandeemia tõttu. "Palju erinevaid virtuaalseid võimalusi on olemas ralli jälgimiseks," sõnas võistlusdirektor Kai Tarkiainen. "Erinevate kanalite kaudu MM-etappi jälgides aitavad fännid kaasa sellele, et üritus mööduks ohutult. Ühtlasi annab see kinnitust, et meie metsade vahele võib üritus tagasi tulla, kui ajad jälle normaalsemad on."

"Võta mugav koht sisse ja jälgi rallit kodus diivanilt," kõlas Lapimaa politseijaoskonna esindaja Anu Arhippaineni sõnum fännidele. DirtFish lisab, et kui fännid plaanivad mootorsaanide abil metsade vahel katsetele ikkagi ligi pääseda, siis tasub meeles pidada, et ka politseinikud on mootorsaanidega kohapeal olemas.

Mäletatavasti oli alles möödunud laupäeval Otepääl toimunud talverallil probleeme pealtvaatajatega, kes olid keelust hoolimata tulnud võistlust vaatama. Olukord muutus kohati nii tõsiseks, et ralli jätkumine sattus isegi ohtu.

"Oleme seisus, kus on reaalne oht, et ralli jäetakse Terviseameti poolt ära, kuna katsete äärde on keelust hoolimata kogunenud pealtvaatajaid. Seega, palun olge mõistlikud ja minge koju ning jälgige rallit Delfi vahendusel," kõlas Ott Tänaku sõnum ralli ajal fännidele.

Teatavasti sõideti ralli siiski lõpuni, mille Tänak lõpuks tiimikaaslase Thierry Neuville'i ees võitis. Kolmanda koha pälvis Ford Fiesta WRC-ga sõitnud Georg Gross.