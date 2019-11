Soome parlamendiliige nõuab, et ralli MM-i ülekanded rahvustelevisioonist kaoksid

Ralli MM-i ülekanded on rahvusringhäälingu (YLE) kanalil sellest aastast. Varasemalt näidati WRC etappe põhjanaabrite juures tasulistelt kanalitelt. Lepingu järgi on ralli YLE-s veel ka 2020. aastal ning seda lepingut on neil võimalik hõlpsasti pikendada ka 2021. ja 2022. aastani.

Wihonen imestab, kuidas saab YLE kulutada tohutuid summasid ralliülekannete õigustele, samal ajal kui Soome valitsus on võtnud eesmärgiks võidelda kliimamuutustega, vahendab rallit.fi.

"Soome rahvusringhääling (YLE) omandas mullu autoralli maailmameistrivõistluste õigused kaheks aastaks. Samal ajal on see valitsus kuulutanud end juhtivaks ülemaailmse kliimamuutuste vastu võitlejaks. Kuidas sobitub see deklaratsioon tõsiasjaga, et Soome maksumaksjale esitletakse fossiilmajanduse vaateakent? WRC autosid viiakse lennukitega üle maailma, YLE ajakirjanikud ja fotograafid lendavad nende järel ja kõike seda demonstreeritakse Soome maksumaksjale," kirjutab Wihonen.

"Kas valitsus ei peaks tegutsema selle nimel, et see jäetaks erakanalite hooleks? Eelnevat arvesse võttes ja viidates parlamendi kodukorra artiklile 27, esitan ma vastutavale ministrile nõude vastata küsimusele: kuidas kavatseb valitsus tagada, et kodanikelt kogutud maksutulu kasutamine YLE-s ei läheks vastuollu valitsuse enda kliimamuutuste vastu võitlemise programmiga?"

Hooaja viimane ralli MM-etapp toimub järgmisel nädalal Austraalias. YLE saadab sinna ühe toimetaja ja ühe fotograafi.